"Наполи" — "Милан": букмекеры с трудом определили фаворита четвертьфинала Лиги чемпионов

Специалисты озадачили прогнозом на игру

Во вторник, 18 апреля, в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится итальянское дерби. Накануне клубы провели первую игру на "Джузеппе Меацца" — 1:0 в пользу "Россонери". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" — "Милан".

По мнению букмекеров, шансы команд на выход в следующую стадию турнира практически равны. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики оценивают шансы "Наполи" на полуфинал ЛЧ коэффициентом 2,06. В то же время подобный успех "Милана" чуть вероятнее — коэффициент 1,81.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Наполи" — "Милан" (основное время)

Favbet: (победа "Наполи" 1,77 — ничья 3,75 — победа "Милана" 5,10)

William Hill: (1,75 — 3,60 — 4,80)

Bwin: (1,75 — 3,60 — 4,75)

Первая игра, которая проходила в Милане, завершилась минимальной победой "Россонери" со счетом 1:0.

Матч "Наполи" — "Милан" можно будет посмотреть в Украине в прямом эфире.

Напомним, в предыдущем раунде плей-офф Лиги чемпионов "Наполи" выбил немецкий "Айнтрахт" Ф, а "Милан" расправился с "Тоттенхэмом". С потенциальными полуфинальными парами ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте.