"Манчестер Сіті" — "Арсенал": букмекери дали прогноз на суперматч чемпіонату Англії

Команди виборюють титул чемпіона.

У середу, 26 квітня, в Манчестері відбудеться матч 33 туру англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" — "Арсенал". Господарі поля займають друге місце і на п’ять очок відстають від суперника, який лідирує. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Арсенал".

На думку букмекерів, більше шансів на успіх мають манкуніанці. Про це повідомляє Favbet.

Успіх "Арсеналу" та нічия в основний час оцінюється коефіцієнтами 5,90 та 4,65 відповідно. Водночас тріумф "Сіті" більш вірогідний — коефіцієнт 1,61. На думку аналітиків, шанси манкуніанців на три очки в цьому матчі дорівнюють 62%, а ймовірність перемоги лондонців — 16%.

Прогноз букмекерів на матч АПЛ "Манчестер Сіті" — "Арсенал"

Favbet: (перемога "Манчестер Сіті" 1,61 — нічия 4,65 — перемога "Арсеналу" 5,90)

William Hill: (1,53 — 4,20 — 5,80)

Bwin: (1,55 — 4,40 — 5,50)

У матчі першого кола "Арсенал" на своєму полі поступився "Манчестер Сіті" з рахунком 1:3.

Відео голів та огляд матчу "Арсенал" - "Манчестер Сіті" (1:3)

Зазначимо, матч "Манчестер Сіті" — "Арсенал" відбудеться в Манчестері на стадіоні "Етіхад", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що минулого тижня "Манчестер Сіті" переміг "Баварію" з рахунком 4:1 за сумою двох поєдинків та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Там на нього чекає дуель проти "Реала".

Перед цим український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко провів невдалий матч АПЛ проти "Ліверпуля", коли завдяки помилці захисника суперник урятувався від поразки.