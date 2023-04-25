"Манчестер Сіті" — "Арсенал": Онлайн-трансляція матчу за титул чемпіона Англії

Ця гра – визначальна у боротьбі за золото

У середу, 26 квітня, між "Манчестер Сіті" та "Арсенал" відбудеться матч в рамках 33 туру англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2022/23. Українського футболіста гостей Олександра Зінченка нещодавно розкритикував за свої сльози на лаві запасних ексфорвард "Динамо" Віктор Леоненко.

Початок гри – о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція зустрічі в Манчестері на стадіоні Етіхад – нижче.

"Арсенал" — на вершині АПЛ з відривом у п’ять очок від другого в турнірній таблиці "Манчестер Сіті", який провів на два матчі менше, тому манкуніанці лідирують за втраченими очками. Таким чином,у разі перемоги лондонці в будь-якому разі залишаться на першому місці.

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 32 турів

У попередньому турі "Арсенал" сенсаційно зіграв унічию з останньою командою в таблиці "Саутгемптоном" (3:3) вдома, а "Манчестер Сіті" пропускав тур через поєдинок у півфіналі Кубка Англії проти "Шефілд Юнайтед", який обіграв (3:0).

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли 207 матчів, в яких "Манчестер Сіті" здобув 64 перемоги, тоді як "Арсенал" — 98.

Зазначимо, гра "Манчестер Сіті" — "Арсенал" буде доступна для перегляду в прямому ефірі лише на платній платформі. Букмекери не на боці лідера АПЛ в цьому протистоянні.