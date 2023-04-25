Исторический матч: Цыганков поучаствовал в разгроме "Реала" и фиаско Лунина (видео)

Украинцы по-разному провели знаковый матч

В 31-м туре чемпионата Испании "Жирона" на своем поле со счетом 4:2 победила "Реал", который на прошлой неделе вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Как сообщает "Телеграф", в стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Виктор Цыганков. Его соотечественник Андрей Лунин в этот вечер защищал ворота гостей.

Каталонская команда вела по ходу игры 2:0 и 4:1 благодаря сразу четырем голам Валентина Кастельяноса, который стал первым автором покера в ворота "Реала" в ХХІ-м столетии.

Цыганков не отличился результативными действиями, хотя имел моменты для взятия ворот. Лунин пропустил один из голов между ног и получил худшую в команде оценку за матч от авторитетного портала WhoScored – 5.4.

Победа позволила "Жироне" подняться на девятое место. "Реал" занимает вторую позицию с отставанием в 11 очков от лидера "Барселоны", которая провела на матч меньше.

Ранее стало известно, что Цыганков в испанском клубе зарабатывает 44 231 евро в неделю или 2,3 млн евро в год — это третий по размеру оклад в команде.

Напомним, что он установил историческое достижение в чемпионате Испании, став первым украинцем-автором дубля в матче высшего дивизиона страны.