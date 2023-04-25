"Символ стійкості українського народу": бразильський клуб змінив назву на "ФК Маріуполь"

Команда з Бразилії вирішила зберегти ім’я та кольори ФК "Маріуполь", допоки український клуб не повернеться додому

Бразильська команда "Бател", яка виступає у третьому дивізіоні штату Парана, змінила свої кольори та назву на ФК "Маріуполь". Таким чином, клуб хоче підтримати українську команду, яка фактично зникла через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

За інформацією Tribuna, бразильці виступатимуть у кольорах української команди, доки український клуб не повернеться додому. На своїй офіційній сторінці в Instagram "Бател" опублікував колаж, на якому літня вболівальниця тримає в руках емблему приазовців. Додамо, що "Бател" базується у штаті Парана, де знаходиться найбільша українська діаспора у Латинській Америці.

"Маріуполь став найбільш бомбардованим містом України. 90% міста перестало існувати: школи, театри, кінотеатри та футбольна команда, яка найбільше представляла суспільство.

19 березня 2022 року "Маріуполь" мав зіграти з "Колосом" на домашньому стадіоні імені Володимира Бойка за 57,3 км від кордону з Росією. Але той матч так і не було проведено. Стадіон перетворився на руїни, команда припинила своє існування. Без жодних прогнозів на повернення на поле. Ось уже рік "Маріуполь" не з'являється ні на полі, ні за його межами.

Бразилія завжди приймала тисячі українських іммігрантів. Український футбол завжди приймав великі бразильські таланти. Гуарапуава, місто в районі Прудентополіса, штат Парана, має 75% населення українського походження. Це найбільша українська громада у Латинській Америці. І вони дбатимуть про "Маріуполь" доти, доки команда не зможе повернутися на батьківщину.

"Маріуполь" – символ стійкості українського народу та нації. Давайте збережемо традиції та пристрасть до футболу. Настав час подбати про цю команду, шанувати ці кольори та зберегти їхню історію. У країні футболу", – йдеться у повідомленні бразильського клубу.

Зазначимо, у "Маріуполі" з вдячністю сприйняли цю ініціативу бразильців.

"Ми дуже зворушені та вдячні за цей жест. Війна була руйнівною для нашого міста. Наші школи, театри та спортивні команди були зруйновані або переміщені під час бойових дій. Але вчинок команди на іншому кінці світу, яка погоджується зберегти наше ім’я в цей темний період історії, віднімає мову", – сказав віцепрезидент "Маріуполя" Андрій Санін.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" забила дуже неоднозначний гол.

Нагадаємо, збірна України влітку проведе товариський матч із грандом світового футболу.