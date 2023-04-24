Збірна України зіграє історичний матч із грандом світового футболу

Жовто-сині удостоїлися честі провести особливу гру

Як і очікувалося, збірна Німеччини з футболу зіграє 1000-й матч у своїй історії з командою України.

Про це повідомляє Німецький футбольний союз в Instagram. Контрольний поєдинок відбудеться 12 червня в Бремені (Німеччина).

Відеоогляд матчу Англія — Україна у відборі Євро-2024

Наголошується, що товариський матч буде благодійним. Досі збірна України жодного разу не обігрувала команду Німеччини.

Раніше було складено календар матчів відбору на чемпіонат Європи 2024 року, де жовто-сині зіграють проти команд Англії та Італії, а також Північної Македонії та Мальти.

Окрім матчу з Німеччиною, збірна України зіграє 16 червня проти Північної Македонії в рамках відбору на Євро-2024 і команди Мальти 19 червня в рамках контрольного поєдинку.

Нагадаємо, що збірна України досі залишається без головного тренера. Тимчасово її тренує Руслан Ротань, який також працює із молодіжною збірною України та клубом "Олександрія".