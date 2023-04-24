Рус

Збірна України зіграє історичний матч із грандом світового футболу

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Збірна України ще жодного разу не обігравала Німеччину
Збірна України ще жодного разу не обігравала Німеччину. Фото УАФ

Жовто-сині удостоїлися честі провести особливу гру

Як і очікувалося, збірна Німеччини з футболу зіграє 1000-й матч у своїй історії з командою України.

Про це повідомляє Німецький футбольний союз в Instagram. Контрольний поєдинок відбудеться 12 червня в Бремені (Німеччина).

Відеоогляд матчу Англія — Україна у відборі Євро-2024

Наголошується, що товариський матч буде благодійним. Досі збірна України жодного разу не обігрувала команду Німеччини.

Раніше було складено календар матчів відбору на чемпіонат Європи 2024 року, де жовто-сині зіграють проти команд Англії та Італії, а також Північної Македонії та Мальти.

Окрім матчу з Німеччиною, збірна України зіграє 16 червня проти Північної Македонії в рамках відбору на Євро-2024 і команди Мальти 19 червня в рамках контрольного поєдинку.

Нагадаємо, що збірна України досі залишається без головного тренера. Тимчасово її тренує Руслан Ротань, який також працює із молодіжною збірною України та клубом "Олександрія".

Теги:
#Футбол #Збірна Німеччини #Товариський матч #Збірна України з футболу