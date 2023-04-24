Сборная Украины сыграет исторический матч с грандом мирового футбола

Желто-синие удостоились чести провести особенную игру

Как и ожидалось, сборная Германии по футболу сыграет 1000-й матч в своей истории с командой Украины.

Об этом сообщает Немецкий футбольный союз в Instagram. Контрольный поединок состоится 12 июня в Бремене (Германия).

Видеообзор матча Англия — Украина в отборе Евро-2024

Отмечается, что товарищеский матч будет благотворительным. До сих пор сборная Украины ни разу не обыгрывала команду Германии.

Ранее был составлен календарь матчей отбора на чемпионат Европы 2024, где желто-синие сыграют против команд Англии и Италии, а также Северной Македонии и Мальты.

Помимо матча с Германией сборная Украины сыграет 16 июня против Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2024 и команды Мальты 19 июня в рамках контрольного поединка.

Напомним, что сборная Украины до сих пор остается без главного тренера. Временно ее тренирует Руслан Ротань, который также работает с молодежной сборной Украины и клубом "Александрия".