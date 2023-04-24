Сборная Украины сыграет исторический матч с грандом мирового футбола
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Желто-синие удостоились чести провести особенную игру
Как и ожидалось, сборная Германии по футболу сыграет 1000-й матч в своей истории с командой Украины.
Об этом сообщает Немецкий футбольный союз в Instagram. Контрольный поединок состоится 12 июня в Бремене (Германия).
Отмечается, что товарищеский матч будет благотворительным. До сих пор сборная Украины ни разу не обыгрывала команду Германии.
Ранее был составлен календарь матчей отбора на чемпионат Европы 2024, где желто-синие сыграют против команд Англии и Италии, а также Северной Македонии и Мальты.
Помимо матча с Германией сборная Украины сыграет 16 июня против Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2024 и команды Мальты 19 июня в рамках контрольного поединка.
Напомним, что сборная Украины до сих пор остается без главного тренера. Временно ее тренирует Руслан Ротань, который также работает с молодежной сборной Украины и клубом "Александрия".