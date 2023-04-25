"Символ стойкости украинского народа": бразильский клуб сменил название на "ФК Мариуполь"

Команда из Бразилии решила сохранить имя и цвета ФК "Мариуполь", пока украинский клуб не вернется домой

Бразильская команда "Бател", которая выступает в третьем дивизионе штата Парана, изменила свои цвета и название на ФК "Мариуполь". Таким образом, клуб хочет поддержать украинскую команду, которая фактически исчезла из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

По информации Tribuna, бразильцы будут выступать в цветах украинской команды, пока украинский клуб не вернется домой. На своей официальной странице в Instagram "Бател" опубликовал коллаж, на котором пожилая болельщица держит в руках эмблему приазовцев. Добавим, что "Бател" базируется в штате Парана, где находится самая большая украинская диаспора в Латинской Америке.

"Мариуполь подвергся самым жестоким бомбардировкам из всех городов Украины. 90% города перестало существовать: школы, театры, кинотеатры и футбольная команда, которая больше всего представляла общество.

19 марта 2022 года Мариуполь должен сыграть с "Колосом" на домашнем стадионе имени Владимира Бойко в 57,3 км от границы с россией. Но этот матч так и не был проведен. Стадион превратился в руины, команда прекратила свое существование. Без прогнозов на возвращение на поле. Вот уже год "Мариуполь" не появляется ни на поле, ни за его пределами.

Бразилия всегда принимала тысячи украинских иммигрантов. Украинский футбол всегда принимал большие бразильские таланты. Гуарапуава, город в районе Прудентополиса, штат Парана, имеет 75% населения украинского происхождения. Это самая большая украинская община в Латинской Америке. И они будут заботиться о "Мариуполе" до тех пор, пока команда не сможет вернуться на родину.

Мариуполь – символ стойкости украинского народа и нации. Давайте сохраним традиции и пристрастие к футболу. Пора позаботиться об этой команде, уважать эти цвета и сохранить их историю. В стране футбола", – гласит сообщение от бразильского клуба.

Отметим, в "Мариуполе" с благодарностью восприняли данную инициативу бразильцев.

"Мы очень тронуты и благодарны за этот жест. Война была разрушительной для нашего города. Наши школы, театры и спортивные команды были разрушены или перемещены во время боевых действий. Но поступок команды на другом конце света, которая соглашается сохранить наше имя в этот темный период истории, отнимает дар речи", – сказал вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин.

Ранее сообщалось, что "Барселона" забила очень неоднозначный гол.

Напомним, сборная Украины летом проведет товарищеский матч с грандом мирового футбола.