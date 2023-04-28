"Гавкає на путіна": Російський депутат написав донос на ексфутболіста збірної рф

Одиниці російських спортсменів відкрито виступили проти війни в Україні

Депутат Держдуми рф Роман Терюшков заявив, що зробить все можливе, щоб на колишнього футболіста молодіжної збірної росії, блогера Євгена Савіна ("Красава") було заведено кримінальну справу. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Савін зробив відео, головними героями якого стали українські футболісти. Через критику війни блогер був змушений покинути росію.

Відповідний коментар Терюшкова наводить "Ліга безпечного інтернету". Роман вважає Савіна зрадником, а тому напише на нього донос.

"І цей хлопець, мабуть, йому було мало, зараз дає інтерв’ю теж блогеру, Ксенії Собчак, і, вже не соромлячись, добрими словами полоще, гавкає на нашого президента, на нашу країну, обливає брудом. І спортсменів у тому числі всіх, тому що вони також несуть колективну відповідальність у його розумінні.

І ми сподіваємось, що рішення буде на користь Російської Федерації, і цього товариша засудять кримінально, і вже буде у нього дорога сюди закрита”, – сказав Терюшков.

Інтерв’ю Євгена Савіна Ксенії Собчак

Нагадаємо, лише один гравець збірної росії публічно відреагував на повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Раніше повідомлялося, що російські вболівальники утворили свастику на трибунах.