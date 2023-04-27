Футболіст збірної України, який вирубив росіянина в Туреччині, оголосив про свої заручини (відео)

Заручини відбулися ще 18 квітня

Футболіст збірної України Данило Сікан, який в лютому побив росіянина в турецькому готелі, оголосив про свої заручини.

На своїх сторінках в Instagram нападник "Шахтаря" та його дівчина Тетяна Дятел опублікували спільні фотографії, на одній з яких та надягає кільце. Судячи з вказаної дати, заручини відбулися ще 18 квітня.

"Люблю тебе", — підписала світлину обраниця футболіста.

Також наречена гравця поділилася на своїй сторінці в Instagram відео знаменної для пари події.

"Безмежно", — підписала ролик Дятел.

Раніше Сікан розповів про деталі свого конфлікту із росіянином в турецькому готелі під час зимових зборів "Шахтаря".

Нещодавно футболіст "Динамо" Владислав Супряга, колишня дівчина якого пішла до гравця "Шахтаря" Валерія Бондаря, дав зрозуміти, що завів роман із учасницею конкурсу краси Мариною Литвин.

Перед цим стало відомо, що колишній футболіст, а зараз тренер "Динамо" Олег Гусєв одружився — його нову дівчину звуть Валерія.