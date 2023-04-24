З цієї країни гравців ще не було: "Шахтар" представив новачка

Український клуб посилився талановитим півзахисником

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання еквадорського футболіста Деніля Кастільйо. В березні "Шахтар" оголосив про підписання футболіста молодіжної збірної Таджикистану Хусрова Тоірова.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 19-річний південноамериканський опорний півзахисник підписав контракт на п’ять років. Гравець розпочне виступи в команді з 1 липня 2023 року. Сума трансферу не розголошується.

Останнім клубом Кастільйо був "ЛДУ Кіто" на його батьківщині. Це перший футболіст з Еквадору в історії донецької команди.

Півзахисник виступає за молодіжну збірну своєї країни, разом із якою посів четверте місце на чемпіонаті Південної Америки взимку 2023 року.

Найкращі фрагменти гри Кастільйо за молодіжну збірну Еквадору

Раніше захисник донецького клубу Сергій Кривцов став гравцем команди Бекхема в США. Гравець забив гол у першій же грі за "Інтер" Майамі. В Україні критикували його переїзд за океан.