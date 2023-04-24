Из этой страны игроков еще не было: "Шахтер" представил новичка

Украинский клуб усилился талантливым полузащитником

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании эквадорского футболиста Дениля Кастильо. В марте "Шахтер" объявил о подписании футболиста молодежной сборной Таджикистана Хусрава Тоирова.

Как сообщает официальный сайт клуба, 19-летний опорный полузащитник из Южной Америки подписал контракт на пять лет. Игрок, сумма трансфера которого не разглашается, начнет выступления в команде с 1 июля 2023 года.

Последним клубом Кастильо был "ЛДУ Кито" на его родине. Это первый футболист из Эквадора в истории донецкой команды.

Полузащитник выступает за молодежную сборную своей страны, вместе с которой занял четвертое место на чемпионате Южной Америки зимой 2023 года.

Лучшие фрагменты игры Кастильо за молодежную сборную Эквадора

Ранее защитник донецкого клуба Сергей Кривцов стал игроком команды Бекхэма в США. Игрок забил гол в первой де игре за "Интер" Майами. В Украине критиковали его переезд за океан.