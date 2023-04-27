Футболист сборной Украины, который вырубил россиянина в Турции, объявил о своей помолвке (видео)

Помолвка состоялась еще 18 апреля

Футболист сборной Украины Даниил Сикан, который в феврале избил россиянина в турецком отеле, объявил о своей помолвке.

На своих страницах в Instagram нападающий "Шахтера" и его девушка Татьяна Дятел опубликовали совместные фотографии, на одной из которых та надевает кольцо. Судя по указанной дате, помолвка состоялась еще 18 апреля.

"Люблю тебя", — подписала снимок избранница футболиста.

Также невеста игрока поделилась на своей странице в Instagram видео знаменательного для пары события.

"Безгранично", — подписала ролик Дятел.

Ранее Сикан рассказал о деталях своего конфликта с россиянином в турецком отеле во время зимних сборов "Шахтера".

Недавно футболист "Динамо" Владислав Супряга, бывшая девушка которого ушла к игроку "Шахтера" Валерию Бондарю, дал понять, что завел роман с участницей конкурса красоты Мариной Литвин.

Перед этим стало известно, что бывший футболист, а сейчас тренер "Динамо" Олег Гусев женился — его новую девушку зовут Валерия.