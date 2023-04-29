"Після перемоги хочу повернутися у футбол": воротар "Шахтаря" вступив до лав ЗСУ

Футболіст родом із Луганська

Воротар донецького "Шахтаря" U-19 Володимир Сегеда вирішив призупинити футбольну кар’єру, щоб захищати Україну. Напередодні основна команда Гірників здобула перемогу в рамках 23-го туру чемпіонату України.

18-річний футболіст вже проходить підготовку в одному із навчальних центрів ЗСУ, передає terrikon. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну "Шахтар" евакуював юнацьку команду до Хорватії. Сегеда ухвалив усвідомлене рішення повернутися до України, щоб поповнити лави ЗСУ.

"Я довго думав і прийняв для себе рішення повернутися в Україну. Просто не можу просто так сидіти, коли в моїй країні йде війна. Ніколи не думав про те, щоб стати військовим, але зараз цього потребує моя Батьківщина. Грати у футбол – мрія всього мого життя, і я від неї не відмовляюся. Після Перемоги хотів би повернутися у футбол", – заявив Володимир.

Зазначимо, Сегеда народився у Луганську, з дитинства займався різними видами спорту – стрибками у воду, волейболом та футболом. Після початку війни на Донбасі із родиною поїхав до Сум, де тренувався у місцевій "Барсі". Потім воротар потрапив до УФК "Дніпро", де зумів привернути до себе увагу "Шахтаря".

Раніше повідомлялося, що форвард "Шахтаря" та збірної України зробив пропозицію своїй дівчині.

Нагадаємо, у квітні донецький клуб оголосив про підписання еквадорського футболіста.