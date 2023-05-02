"Барселона" ризикує піти шляхом росії

Каталонці ризикують стати ізгоями у європейському футболі

"Барселона" вивчає різні варіанти, якщо Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонить клубу брати участь у єврокубках у разі покарання у "справі Негрейри".

Про це повідомляє Marca. За інформацією джерела, каталонський суперклуб також може зіграти в чемпіонаті іншої країни, якщо будуть санкції й від іспанської Ла Ліги.

Синьо-гранатові замість Ліги чемпіонів УЄФА можуть провести сезон у Лізі чемпіонів Азії або проводити товариські ігри замість єврокубків. Крім того, "Барса" обмірковує варіант із виступом у чемпіонаті іншої країни як гість турніру.

Нагадаємо, прокуратура Барселони подала позов на клуб у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Каталонський клуб стверджує, що сплачував звіти про суддів, які готував Негрейра. У звітах згадувалося, як гравцям вести з тим чи іншим арбітром у різних ігрових ситуаціях. Негрейра отримав від Синьо-гранатових 7,3 млн євро з 2001 по 2018 рік. Іспанські правоохоронці вважають, що каталонська команда у такий спосіб підкуповувала технічний суддівський комітет.

Якщо провину клубу буде доведено, то УЄФА може усунути "Барселону" від єврокубків на один сезон. До речі, збірна та клуби рф потрапили під санкції УЄФА через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Намагаючись обійти санкції УЄФА, російські футбольні чиновники хотіли перейти в Азійську футбольну конфедерацію (АФК), проте поки що призупинили цей трансфер.

Нагадаємо, "Барселона" примудрилася розгромно програти "Реалу" в останньому Ель-Класіко сезону.