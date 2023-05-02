Сольный проход как в лучшие годы: Коноплянка спас свою команду от поражения (видео)

Футболист редко забивает в Польше

Вингер "Краковии" и сборной Украины Евгений Коноплянка отметился голом в матче 30-го тура чемпионата Польши против "Медзи" (1:1). Недавно друг "Коно" Руслан Ротань вернул полузащитника в национальную команду, где хавбек тут же начал шутить над молодыми футболистами.

Игрок сборной Украины принес своей команде ничью. Об этом сообщает пресс-служба "Краковии" в Twitter.

На 69-й минуте поединка 33-летний украинец сравнял счет. Примечательно, что Евгений протащил мяч со своей половины поля, а затем отдал обостряющий пас в чужую штрафную. Партнер тут же отпасовал на украинца, который ударом в касание не сумел обыграть кипера, однако затем Коноплянка добил мяч в сетку ворот.

Видеообзор матча "Краковия" — "Медзь":

Отметим, это второй гол украинца в чемпионате Польши сезона 2022/23, первый он забил 3 сентября прошлого года. Еще два забитых мяча Коноплянка оформил в Кубке Польши. Также на счету игрока сборной Украины 2 ассиста в Экстракласе. В этой кампании Евгений отыграл 24 матча в Польше.

Ранее Коноплянка унизил чемпионат Украины по футболу.

Напомним, Ротань выпустил Коноплянку в матче отбора на Евро-2024 против Англии (0:2).