Две собаки и пара человек с котом: Коноплянка унизил чемпионат Украины

Игрок "Краковии" объяснил, почему ему было неинтересно играть в УПЛ

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка сейчас играет за польскую "Краковию". Футболист сравнил уровень украинского и польского чемпионата. Ранее в сети высмеяли актерский дебют Коноплянки.

"У нас тоже был классный чемпионат в 2013-14 годах. А сейчас — для кого вообще играют в футбол? Когда ты видишь, что на стадионе пробежали две собаки и 8,5 человек сидит с котом… Ну ты хочешь играть? Мне не хотелось, правда.

В Польше полные стадионы. И что интересно, стадионы — словно я приезжаю куда-то на "Камп Ноу". 90% из них топовые", — рассказал Коноплянка в интервью на YouTube-канале Влады Седан.

Евгений Коноплянка в чемпионате Украины играл за "Днепр" и "Шахтер". Также выступал за испанскую "Севилью" и немецкую "Шальке".

11 февраля 2022 года в статусе свободного агента перешел из "Шахтера" в польский клуб "Краковия", заключив контракт на 6 месяцев. 20 мая 2022 года продлил соглашение с клубом до лета 2023 года.

В чемпионате Польши "Краковия" после 17 матчей идет на восьмом месте. На счету Коноплянки 11 матчей, один гол и одна результативная передача.

Ранее мы писали, что украинский футболист Михаил Мудрик заинтересовал уже два лондонских суперклуба.