Дві собаки та пара чоловік з котом: Коноплянка принизив чемпіонат України

Гравець "Краковії" пояснив, чому йому було нецікаво грати в УПЛ

Колишній півзахисник збірної України Євген Коноплянка наразі грає за польську "Краковію". Футболіст порівняв рівень українського та польського чемпіонату. Раніше в мережі висміяли акторський дебют Коноплянки.

"У нас теж був класний чемпіонат у 2013-14 роках. А зараз — для кого взагалі грають у футбол? Коли ти бачиш, що на стадіоні пробігли дві собаки і 8,5 чоловік сидить з котом... Ну ти хочеш грати? Мені не хотілося правда.

У Польщі — повні стадіони. І що цікаво, стадіони — немов я кудись приїжджаю на "Камп Ноу". 90% із них топові", — розповів Коноплянка в інтерв’ю на YouTube-каналі Влади Седан.

Євген Коноплянка у чемпіонаті України грав за "Дніпро" та "Шахтар". Також виступав за іспанську "Севілью" та німецький "Шальке".

11 лютого 2022 року у статусі вільного агента перейшов із "Шахтаря" до польського клубу "Краковія", уклавши контракт на 6 місяців. 20 травня 2022 року продовжив угоду з клубом до літа 2023 року.

У чемпіонаті Польщі "Краковія" після 17 матчів іде на восьмому місці. На рахунку Коноплянки 11 матчів, один гол та одна результативна передача.

Раніше ми писали, що український футболіст Михайло Мудрик зацікавив уже два лондонські суперклуби.