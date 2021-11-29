"Так ось де Коноплянка пропадав": у мережі висміяли акторський дебют футболіста (відео)
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Футболісти "Шахтаря" знялися у кіно.
Воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов, а також вінгер донецької команди Євген Коноплянка, який тільки-но приступив до роботи з основною командою, знялися в кіно.
Про це повідомляє пресслужба "Гірників" в Instagram.
За інформацією джерела, футболісти знялися у кінострічці "Велика прогулянка". Тизер-трейлер комедії з’явився у мережі 29 листопада. На кадрах засвітилися і воротар, і польовий футболіст.
Трейлер фільму "Велика прогулянка":
"Крім професійних акторів героями кінострічки стали футболісти "Шахтаря" Андрій Пятов та Євген Коноплянка. Чого чекати від спортсменів у фільмі?" — говорить повідомлення "Гірників" в Instagram.
Додамо, що фільм за участю "Гірників" з’явиться у кінотеатрах з 24 лютого 2022 року.
Зазначимо, у мережі зі сміхом сприйняли акторський дебют Євгена Коноплянки, який зіграв лише 50 хвилин в цьому сезоні через травму. Користувачі багато жартували з цього приводу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" вилетів з єврокубків, програвши "Інтеру" (2:0).
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