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"Так ось де Коноплянка пропадав": у мережі висміяли акторський дебют футболіста (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Пятов та Євген Коноплянка Новина оновлена 29 листопада 2021, 14:59
Андрій Пятов та Євген Коноплянка

Футболісти "Шахтаря" знялися у кіно.

Воротар "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов, а також вінгер донецької команди Євген Коноплянка, який тільки-но приступив до роботи з основною командою, знялися в кіно.

Про це повідомляє пресслужба "Гірників" в Instagram.

За інформацією джерела, футболісти знялися у кінострічці "Велика прогулянка". Тизер-трейлер комедії з’явився у мережі 29 листопада. На кадрах засвітилися і воротар, і польовий футболіст.

Трейлер фільму "Велика прогулянка":

"Крім професійних акторів героями кінострічки стали футболісти "Шахтаря" Андрій Пятов та Євген Коноплянка. Чого чекати від спортсменів у фільмі?" — говорить повідомлення "Гірників" в Instagram.

Додамо, що фільм за участю "Гірників" з’явиться у кінотеатрах з 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, у мережі зі сміхом сприйняли акторський дебют Євгена Коноплянки, який зіграв лише 50 хвилин в цьому сезоні через травму. Користувачі багато жартували з цього приводу.

Користувачі мережі пожартували з акторського дебюту Євгена Коноплянки
Користувачі мережі пожартували з акторського дебюту Євгена Коноплянки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" вилетів з єврокубків, програвши "Інтеру" (2:0).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Андрій Пятов #Євген Коноплянка
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