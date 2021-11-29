Укр

"Так вот где Коноплянка пропадал": в сети высмеяли актерский дебют футболиста (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Пятов и Евгений Коноплянка Новость обновлена 29 ноября 2021, 14:59
Андрей Пятов и Евгений Коноплянка

Футболисты "Шахтера" снялись в кино.

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов, а также вингер донецкой команды Евгений Коноплянка, который только-только приступил к работе с основной командой, снялись в кино.

Об этом сообщает пресс-служба "Горняков" в Instagram.

По информации источника, футболисты снялись в киноленте "Большая прогулка". Тизер-трейлер комедии появился в сети 29 ноября. На кадрах засветились и вратарь, и полевой футболист.

Трейлер фильма "Большая прогулка":

"Кроме профессиональных актеров героями киноленты стали футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Евгений Коноплянка. Чего ждать от спортсменов в фильме?" — гласит сообщение "Горняков" в Instagram.

Добавим, что фильм с участием "Горняков" появится в кинотеатрах с 24 февраля 2022 года.

Отметим, в сети со смехом восприняли актерский дебют Евгения Коноплянки, который сыграл лишь 50 минут в текущем сезоне из-за травмы. Пользователи много шутили на этот счет.

Пользователи сети пошутили над актерским дебютом Евгения Коноплянки
Пользователи сети пошутили над актерским дебютом Евгения Коноплянки

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" вылетел из еврокубков, проиграв "Интеру" (2:0).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Андрей Пятов #Евгений Коноплянка
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