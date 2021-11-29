"Так вот где Коноплянка пропадал": в сети высмеяли актерский дебют футболиста (видео)

Футболисты "Шахтера" снялись в кино.

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов, а также вингер донецкой команды Евгений Коноплянка, который только-только приступил к работе с основной командой, снялись в кино.

Об этом сообщает пресс-служба "Горняков" в Instagram.

По информации источника, футболисты снялись в киноленте "Большая прогулка". Тизер-трейлер комедии появился в сети 29 ноября. На кадрах засветились и вратарь, и полевой футболист.

Трейлер фильма "Большая прогулка":

"Кроме профессиональных актеров героями киноленты стали футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Евгений Коноплянка. Чего ждать от спортсменов в фильме?" — гласит сообщение "Горняков" в Instagram.

Добавим, что фильм с участием "Горняков" появится в кинотеатрах с 24 февраля 2022 года.

Отметим, в сети со смехом восприняли актерский дебют Евгения Коноплянки, который сыграл лишь 50 минут в текущем сезоне из-за травмы. Пользователи много шутили на этот счет.

Пользователи сети пошутили над актерским дебютом Евгения Коноплянки

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" вылетел из еврокубков, проиграв "Интеру" (2:0).