Укр

Ногой по шее: Коноплянка ударил одноклубника перед матчем с "Интером" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Евгений Коноплянка вернулся к тренировкам Новость обновлена 24 ноября 2021, 13:01
Евгений Коноплянка вернулся к тренировкам

Футболист наконец-то вернулся в общую группу.

Украинский вингер Евгений Коноплянка приступил к тренировкам в общей группе накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Интера". На одном из занятий он даже показал одноклубникам свой арсенал ударов из кунг-фу.

Соответсвующее видео появилось на страничке Instagram блогера Дмитрия Поворознюка.

На кадрах, которые были сняты на стадионе "Джузеппе Меацца", группа игроков "Шахтера" немного добавила азарта в тренировочный процесс, выписывая проигравшему "поджопники". А вот Коноплянка решил ударить полузащитника Артема Бондаренко ногой по шее. Таким образом, звездный футболист хотел показать, что полностью восстановился от тяжелой травмы.

В текущем сезоне 32-летний Коноплянка принял участие в двух матчах "Шахтера", сыграв в общей сложности менее 50 минут. Возможно, главный тренер "Горняков" Роберто Де Дзерби выпустит игрока на поле в поединке против "Интера". Встреча с "Нерадзурри" намечена на 24 ноября в Милане, начало — в 19:45 по киевскому времени. К слову, букмекеры не верят в успех украинского клуба, которому необходима только победа в этой игре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" потеряло шансы на евровесну.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Интер (Милан) #Лига Чемпионов
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