Ногою по шиї: Коноплянка вдарив одноклубника перед матчем з "Інтером" (відео)

Футболіст нарешті повернувся до загальної групи.

Український вінгер Євген Коноплянка розпочав тренування у загальній групі напередодні матчу 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Інтера". На одному з занять він навіть показав одноклубникам свій арсенал ударів з кунг-фу.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Instagram блогера Дмитра Поворознюка.

На кадрах, які були зняті на стадіоні "Джузеппе Меацца", група гравців "Шахтаря" трохи додала азарту у тренувальний процес, виписуючи "підсрачники" футболістам, що програли. А от Коноплянка вирішив ударити півзахисника Артема Бондаренка ногою по шиї. Таким чином, зірковий футболіст хотів показати, що повністю відновився від тяжкої травми.

У поточному сезоні 32-річний Коноплянка взяв участь у двох матчах "Шахтаря", зігравши загалом менше ніж 50 хвилин. Можливо, головний тренер "Гірників" Роберто Де Дзербі випустить гравця на поле у поєдинку проти "Інтера". Зустріч з "Нерадзуррі" запланована на 24 листопада у Мілані, початок – о 19:45 за київським часом. До речі, букмекери не вірять в успіх українського клубу, якому потрібна лише перемога у цій грі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" втратило шанси на євровесну.