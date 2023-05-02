Сольний прохід як у найкращі роки: Коноплянка врятував свою команду від поразки (відео)

Футболіст рідко забиває у Польщі

Вінгер "Краковії" та збірної України Євген Коноплянка відзначився голом у матчі 30-го туру чемпіонату Польщі проти "Медзі" (1:1). Нещодавно друг "Коно" Руслан Ротань повернув півзахисника до національної команди, де хавбек одразу почав жартувати над молодими футболістами.

Гравець збірної України приніс своїй команді нічию. Про це повідомляє пресслужба "Краковії" у Twitter.

На 69-й хвилині поєдинку 33-річний українець зрівняв рахунок. Примітно, що Євген протяг м’яч зі своєї половини поля, а потім віддав пас у чужий штрафний. Партнер відразу відпасував на українця, який ударом у дотик не зумів обіграти кіпера, проте потім Коноплянка добив м’яч у сітку воріт.

Відеоогляд матчу "Краковія" — "Медзь":

Зазначимо, це другий гол українця у чемпіонаті Польщі в сезоні 2022/23, перший він забив 3 вересня минулого року. Ще два забиті м’ячі Коноплянка оформив у Кубку Польщі. Також на рахунку гравця збірної України 2 асисти в Екстракласі. У цій кампанії Євген відіграв 24 матчі у Польщі.

Раніше Коноплянка принизив чемпіонат України з футболу.

Нагадаємо, Ротань випустив Коноплянку у матчі відбору на Євро-2024 проти Англії (0:2).