Бывший игрок сборной ЮАР разговаривает кремлевскими нарративами

Бывший полузащитник российского "Рубина" Макбет Сибайя считает, что россия, которая полномасштабно вторглась в Украину, поступила правильно, ведь у россии были "повод и причины".

Соответствующий комментарий Макбета доступен на tatar-inform.ru. Футболист при этом не сумел назвать причин, по которым рф начала большую войну в Европе.

"россия всегда уделяла большое внимание вопросу освобождения других наций. Люди в ЮАР знают, что россия – это друг.

Отстранение российских клубов? Я думаю, что это несправедливо. Очень несправедливо. Иногда в правилах не хватает последовательности. Бывает, что кто-то делает много плохого, но по отношению к ним почему-то ничего не делается.

А у россии был повод, были причины. россия делает все, чтобы защитить россиян. Это не страна, которая будет забирать что-то чужое. В истории такого никогда не было", – сказал Сибайя.

Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Напомним, российский депутат написал донос на бывшего футболиста сборной рф, который открыто выступил против войны.