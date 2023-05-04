"Боятся, что улетят в кремль": российскому телеканалу запретили снимать футбол c помощью дронов

Футбол в некоторых регионах россии будут смотреть без одного важного ракурса

Российский "Матч ТВ" после атаки беспилотников на кремль в Москве больше не будет применять квадрокоптеры для съемок игр Российской премьер-лиги.

Соответствующее заявление телеканала доступно на сайте РБ-Спорт. Данное ограничение касается игр, которые будут проходить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где были введены запреты на запуск дронов.

"Безусловно, запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в регионах нашей страны, распространяется и на нашу работу в рамках производства трансляций.

При этом мы убеждены, что качество самих трансляций от этого не пострадает, мы по-прежнему намерены производить футбольные и иные трансляции по самым высоким стандартам", – заявили в пресс-службе телеканала.

В сети высмеяли запрет на запуск дронов в рф

В сети со смехом восприняли данную новость. Один из пользователей пошутил, что власти москвы боятся, что дроны вместо съемок футбола внезапно начнут атаковать кремль.

Ранее африканский футболист заявил, что у россии были и повод, и причины вторгнуться в Украину.

Напомним, российский депутат написал донос на бывшего футболиста сборной рф, который открыто выступил против войны в Украине.