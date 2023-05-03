Грандиозный скандал в украинском футболе: арбитр не засчитал "чистый" гол в ворота "Шахтера" (видео)

Ошибка судьи уже повлияла на битву за чемпионство

В среду, 3 мая, донецкий "Шахтер" в рамках матча 24 тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 принимал "Минай".

Поединок, который проходил на домашней арене "Миная", завершился большим скандалом. Об этом сообщает "Телеграф".

"Шахтер" доминировал по ходу всей игры, однако за два тайма сумел забить лишь один гол усилиями Лассины Траоре. В конце первого тайма при счете 1:0 номинальные гости забили гол, однако главный арбитр встречи Николай Балакин, а также его помощники по ошибке не засчитали взятие ворот.

Тем не менее стоп-кадр, сделанный официальным транслятором лиги Setanta Sports, четко показал, что мяч после удара Дмитрия Немчанинова полностью пересек линию ворот Анатолия Трубина.

Эта ошибка рефери точно повлияет на чемпионскую гонку в УПЛ, ведь "Горняки" получили три балла вместо одного. В параллельном матче "Днепр-1" разгромил "Металлист" со счетом 5:0. По итогам матчей среды "Шахтер" опережает днепрян, у которых сыграно на одну игру меньше, на 5 очков.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports отказалась от продолжения сотрудничества с УПЛ.

Напомним, киевское "Динамо" выиграло первую игру без Мирчи Луческу.