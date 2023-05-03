Грандіозний скандал в українському футболі: арбітр не зарахував "чистий" гол у ворота "Шахтаря" (відео)

Помилка судді вже вплинула на битву за чемпіонство

У середу, 3 травня, донецький "Шахтар" у рамках матчу 24 туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 приймав "Минай".

Поєдинок, який проходив на домашній арені "Миная", завершився великим скандалом. Про це повідомляє "Телеграф".

"Шахтар" домінував по ходу всієї гри, проте за два тайми зумів забити лише один гол зусиллями Лассіни Траоре. Наприкінці першого тайму за рахунку 1:0 номінальні гості забили гол, проте головний арбітр зустрічі Микола Балакін, а також його помічники помилково не зарахували взяття воріт.

Проте стоп-кадр, зроблений офіційним транслятором ліги Setanta Sports, чітко показав, що м’яч після удару Дмитра Немчанінова повністю перетнув лінію воріт Анатолія Трубіна.

Ця помилка рефері точно вплине на чемпіонські перегони в УПЛ, адже "Гірники" здобули три бали замість одного. У паралельному матчі "Дніпро-1" розгромив "Металіст" із рахунком 5:0. За підсумками матчів середи "Шахтар" випереджає дніпрян, у яких зіграно на одну гру менше, на 5 очок.

Раніше повідомлялося, що Setanta Sports відмовилася від продовження співпраці з УПЛ.

Нагадаємо, київське "Динамо" виграло першу гру без Мірчі Луческу.