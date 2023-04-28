Диво-гол Сироти та ляп Попова: "Динамо" під керівництвом Шовковського обіграло "Металіст" (відео)

"Динамівці" забили три голи, але залишити свої ворота "сухими" не зуміли

У п’ятницю, 28 квітня, київське "Динамо" в рамках матчу 23 туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 провело гостьовий поєдинок проти "Металіста".

Гра, що проходила в Ужгороді на стадіоні "Авангард", завершилася переконливою перемогою киян із рахунком 3:1. Про це повідомляє пресслужба УПЛ (Української прем’єр-ліги) на своєму офіційному сайті.

Біло-сині довгий час не могли відкрити рахунок у поєдинку, поки на початку другого тайму Юрій Романюк не отримав видалення за фол останньої надії. Після цього харків’яни посипалися. Відкрив рахунок у поєдинку Олександр Сирота, який феноменальним дальнім ударом вразив "дев’ятку" воріт господарів, потім забивали Владислав Ванат та Костянтин Вівчаренко. За "Металіст" голом престижу відзначився Максим Прядун, який скористався грубим ляпом Дениса Попова в обороні.

Цей результат дозволив "Динамо" наблизитися до "Зорі" у турнірній таблиці УПЛ, хоча луганчани мають гру в запасі. "Металіст" продовжує борсатися на дні турнірної таблиці.

Турнірна таблиця УПЛ

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Металіст":

Нагадаємо, після матчу з донецьким "Шахтарем" (1:1) у 22 турі УПЛ головний тренер "Динамо" Мірча Луческу оголосив, що ляже під ніж. У зв’язку з цим найближчі ігри киянами керуватиме асистент Містера Олександр Шовковський.