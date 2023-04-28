Чудо-гол Сироты и ляп Попова: "Динамо" под руководством Шовковского обыграло "Металлист" (видео)

"Динамовцы" забили три гола, но оставить свои ворота "сухими" не сумели

В пятницу, 28 апреля, киевское "Динамо" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 провело гостевой поединок против "Металлиста".

Игра, проходившая в Ужгороде на стадионе "Авангард", завершилась убедительной победой киевлян со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ (Украинской премьер-лиги) на своем официальном сайте.

Бело-синие долгое время не могли открыть счет в поединке, пока в начале второго тайма Юрий Романюк не заработал удаление за фол последней надежды. После этого харьковчане посыпались. Открыл счет в поединке Александр Сирота, который феноменальным дальним ударом поразил "девятку" ворот хозяев, затем забивали Владислав Ванат и Константин Вивчаренко. За "Металлист" голом престижа отметился Максим Прядун, который воспользовался грубейшим ляпом Дениса Попова в обороне.

Этот результат позволил "Динамо" приблизиться к "Заре" в турнирной таблице УПЛ, хотя у луганчан есть игра в запасе. "Металлист" продолжает барахтаться на дне турнирной таблицы.

Турнирная таблица УПЛ

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Металлист":

Напомним, после матча с донецким "Шахтером" (1:1) в 22 туре УПЛ главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объявил, что ляжет под нож. В связи с этим ближайшие игры киевлянами будет руководить ассистент Мистера Александр Шовковский.