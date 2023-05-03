Чемпіонат України з футболу, 24 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Ігровий тур триватиме два дні

У середу, 3 травня, матчами "Шахтар" — "Минай" та "Дніпро-1" — "Металіст" стартує 24-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Напередодні у київському "Динамо" змінили головного тренера.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Зоря" також проведе свій матч у середу, а от "динамівці", які також ведуть запеклу боротьбу за місце в Лізі чемпіонів, зіграють у четвер.

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 24 туру УПЛ

Середа, 3 травня

13:00 "Шахтар" – "Минай" — Setanta Sports, setantasports.com

13:00 "Дніпро-1" — "Металіст" — "2+2", YouTube

14:00 "Львів" – "Олександрія" — setantasports.com

15:00 "Зоря" – "Верес" — УНІАН, YouTube

15:00 "Чорноморець" – "Колос" — Setanta Sports, setantasports.com, YouTube

Четвер, 4 травня

13:00 "Інгулець" – "Кривбас" — Setanta Sports, setantasports.com, YouTube

13:00 "Металіст 1925" – "Рух" — setantasports.com

15:00 "Ворскла" – "Динамо" — setantasports.com

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 23 туру

З результатами та відеооглядами матчів 23-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, "Динамо" під керівництвом нового головного тренера перемогло у першому матчі без Мірчі Луческу.