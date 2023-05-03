Чемпионат Украины по футболу, 24 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Игровой тур продлится два дня

В среду, 3 мая, матчами "Шахтер" — "Минай" и "Днепр-1" — "Металлист" стартует 24-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Накануне в киевском "Динамо" сменили главного тренера.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Заря" также проведет свой матч в среду, а вот "динамовцы", которые также ведут отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов, сыграют в четверг.

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 24 тура УПЛ

Среда, 3 мая

13:00 "Шахтер" – "Минай" — Setanta Sports, setantasports.com

13:00 "Днепр-1" – "Металлист" — "2+2", YouTube

14:00 "Львов" – "Александрия" — setantasports.com

15:00 "Заря" – "Верес" — УНИАН, YouTube

15:00 "Черноморец" – "Колос" — Setanta Sports, setantasports.com, YouTube

Четверг, 4 мая

13:00 "Ингулец" – "Кривбасс" — Setanta Sports, setantasports.com, YouTube

13:00 "Металлист 1925" – "Рух" — setantasports.com

15:00 "Ворскла" – "Динамо" — setantasports.com

Турнирная таблица УПЛ по итогам 23 тура

С результатами и видеообзорами матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, "Динамо" под руководством нового главного тренера победило в первом матче без Мирчи Луческу.