"Хлопнули "Динамо", тряхнем "Шахтер": Поворознюк пообещал дать бой лидеру УПЛ

Футбольный функционер объяснил, почему сыграет домашний матч в гостях

Скандальный президент "Ингульца" Александр Поворознюк, который долгое время конфликтует в сети с журналистом Дмитрием Гордоном, прокомментировал решение сыграть домашний матч чемпионата Украины против "Шахтера" во Львове после того, как отказал в подобной услуге "Днепру-1".

Соответствующий комментарий Поворознюка доступен на его YouTube-канале. Александр заявил, что "Ингулец" сыграет с Горняками во Львове, потому что это выгодно ему. Клуб из Петрово проведет там неделю, пока будут чинить "коробку в автобусе". При этом он добавил, что принял бы предложение сыграть с "Днепром-1" во Львове, однако днепряне хотели играть в Ужгороде.

"Хочу даже объяснить это, я не боюсь. У нас есть 2 автобуса, в одном из которых проблемы с "коробкой". Эту "коробку" можно сделать только во Львове. Надо поехать, оставить минимум на неделю автобус. Вот мы сами и попросили "Шахтер", чтобы мы приехали на "Рух", оставили автобус, пожили там неделю.

Его отремонтируют – и мы спокойно поедем домой. Не отремонтируют – поедем поездом. Это такое решение.

В чем разница? "Днепр-1" к нам звонил и просил приехать в Ужгород. Будь у меня там это во Львове, то мы бы с "Днепром-1" так договорились, если бы он пошел бы нам на встречу. "Шахтер" попросили мы", — заявил Поворознюк.

Кроме того, скандальный президент "Ингульца" добавил, что ему все равно, где и против кого играть. К примеру, его команда "хлопнула" "Динамо" (0:2). Теперь Поворознюк хочет тряхнуть "Шахтер" (13.05.2023).

"Вы говорили о "Динамо", что Поворознюк договорился с Суркисом о результате. Мы приехали в Киев, хлопнули их и уехали. Думаю, что все вопросы закроются тогда, когда мы приедем во Львов, тряхнем "Шахтер" и поедем в Петрово", – сказал Поворознюк.

Видеообзор матча Динамо - Ингулец

Ранее Поворознюк отреагировал на интервью журналиста Дмитрия Гордона с жителем села Петрово Михаилом Никифоровым, который рассказал, как его Александр подстрелил из пистолета.