Поворознюк сдал сына в полицию: что произошло (видео)

Скандальный бизнесмен-аграрий дал откровенное интервью

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк, который конфликтует с журналистом Дмитрием Гордоном, признался, что его сына поймали пьяным за рулем во время полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соответствующий комментарий Поворознюка доступен на его YouTube-канале. На видео Александр рассказывает, как воспитал в себе чувство справедливости. Кроме того, он упомянул, что его сына поймали пьяным за рулем во время большой войны. Поворознюк отметил, что сам вызвал на место инцидента полицию, а авто затем пожертвовал на нужды ВСУ.

"Чего-то достичь в этой жизни можно только за счет справедливости. Знаю, что из-за своей доброты я очень много страдаю. Но изменить себя не могу, потому что таким меня воспитали родители.

Не могу, когда за меня кого-нибудь наказывают. Такое воспитание у меня было. Возможно, оттуда и пошло такое ощущение справедливости, что все должно быть правильно.

Пример с сегодняшнего дня, когда моего сына остановили пьяным во время войны. Я сам вызвал ГАИ, сказал оформить за пьянку, а машину отдал на ВСУ. Считаю, что это тот поступок, который стоит внимания", — заявил Поворознюк.

Напомним, в интервью Гордону фермер Юрий Ткач обвинил Поворознюка в нанесении ему огнестрельных ранений из автомата. На это президент футбольного клуба заявил, что его оклеветали.