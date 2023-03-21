Поворознюк здав сина поліції: що сталося (відео)

Скандальний бізнесмен-аграрій дав відверте інтерв’ю

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, який конфліктує з журналістом Дмитром Гордоном, зізнався, що його сина спіймали п’яним за кермом під час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Відповідний коментар Поворознюка доступний на його YouTube-каналі. На відео Олександр розповідає, як виховав у собі почуття справедливості. Крім того, він згадав, що його сина впіймали п’яним за кермом під час великої війни. Поворознюк зазначив, що сам викликав на місце інциденту поліцію, а авто потім пожертвував на потреби ЗСУ.

"Чогось досягти в цьому житті можна тільки за рахунок справедливості. Знаю, що через свою доброту я дуже багато страждаю. Але змінити себе не можу, тому що таким мене виховали батьки.

Не можу, коли за мене когось карають. Таке виховання я мав. Можливо, звідти й пішло таке відчуття справедливості, що має бути правильно.

Приклад із сьогоднішнього дня, коли мого сина зупинили п’яним під час війни. Я сам викликав ДАІ, сказав оформити за п’янку, а машину віддав на ЗСУ. Вважаю, що це той вчинок, який вартий уваги", — заявив Поворознюк.

Нагадаємо, в інтерв’ю Гордону фермер Юрій Ткач звинуватив Поворознюка у завданні йому вогнепальних поранень з автомата. На це президент футбольного клубу заявив, що його обмовили.