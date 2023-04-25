Поворознюка вновь обвинили в покушении на убийство: Гордон взял интервью у жертвы (видео)

Дмитрий Гордон пообщался с потерпевшим

Скандальный президент "Ингульца" Александр Поворознюк якобы стрелял из пистолета в жителя Петрово Михаила Никифорова. Ранее фермер из Кировоградской области Юрий Ткач публично обвинил Поворознюка в нанесении ранений огнестрельным оружием.

Об этом сам Михаил рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Никифоров заявил, что в него якобы стрелял Поворознюк из-за конфликта со сломанной антенной. Инцидент, по словам Михаила, произошел в офисе Александра, а свидетелями стали еще четверо коллег Поворознюка, один из которых в итоге взял вину на себя и подался в бега.

– Один с веревкой подбегает, хотел меня закрутить и повесить.

– Это в доме у Поворознюка?

– Это офис, не знаю. На меня не успели накинуть петлю. Он пока набрасывал, а я смотрю, Поворознюк пистолет вынимает. Слышу такой удар, гуп. Кто-то так по груди ударил… Я боксом занимался, так меня никто так не бил.

– Кто ударил?

– Не ударил, это уже пуля прошла в меня. Он сидел со стороны, где-то градусов 40. Пуля как пошла, так и вылетела около сердца. Рубашка была расстегнута. Смотрю, у сердца появилась такая "бараболя". Кровью все наливается, дышать было нечем.

– Испугались?

– Не успел, даже не понял.

– Что дальше было?

– Взяли меня за руки, бросили в машину, где-то повезли. Желтые Воды, я отдавал себе отчет. Сзади меня бросили. Пол часа где-то было. Привезли в больницу.

– Поворознюк где в то время был?

– За рулем, в машине.

– Пистолет был у него в руках?

– Да.

– Вы уверены, что стрелял именно Поворознюк?

– 100%.

– Он что, такой дурак?

– Вообще не знаю, как можно выстрелить в безоружного человека.

– Врачи вас спасли?

– Да, вынесли на четвертый этаж, спросили, кто стрелял. Я говорю, что Поворознюк. Начали меня резать, ковырялись, я это все слышал. Наркоза почти не было, я слышал все разговоры.

– Что слышали?

– Анестезиолог говорил, что п****ц, – ответил Никифоров.

Также Никифоров рассказал, что перенес еще одну операцию, где ему удалили ребра. Он получил инвалидную группу. Никифоров отметил, что дело со стрельбой "замяли" после того, как Поворознюк пообещал ему 15 тысяч долларов. Тем не менее он этих денег так и не увидел.

Напомним, Поворознюк конфликтует с Гордоном в сети после того, как Александр отказал в интервью журналисту.

К слову, Поворознюк отреагировал на обвинения Ткача.