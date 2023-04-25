Поворознюка знову звинуватили у замаху на вбивство: Гордон узяв інтерв’ю у жертви (відео)

Дмитро Гордон поспілкувався з потерпілим

Скандальний президент "Інгульця" Олександр Поворознюк нібито стріляв із пістолета у жителя Петрового Михайла Нікіфорова. Раніше фермер із Кіровоградської області Юрій Ткач публічно звинуватив Поворознюка у завданні поранень вогнепальною зброєю.

Про це сам Михайло розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону на YouTube-каналі "В гостях у Гордона". Нікіфоров заявив, що в нього нібито стріляв Поворознюк через конфлікт зі зламаною антеною. Інцидент, за словами Михайла, стався в офісі Олександра, а свідками стали ще четверо колег Поворознюка, один з яких у результаті взяв провину на себе і подався в "біга".

– Один із мотузкою підбігає, хотів мене закрутити та повісити.

– Це в будинку Поворознюка?

– Це офіс, не знаю. На мене не встигли накинути петлю. Він поки накидав, а я дивлюся, Поворознюк пістолет виймає. Чую такий удар, гуп. Хтось так по грудях ударив… Я боксом займався, то мене ніхто так не бив.

– Хто вдарив?

– Не вдарив, це вже куля пройшла в мене. Він сидів збоку, десь градусів 40. Куля як пішла, так і вилетіла біля серця. Сорочка була розстебнута. Дивлюся, у серця з’явилася така "бараболя". Кров’ю все наливається, дихати не було чим.

– Злякалися?

– Не встиг, навіть не зрозумів.

– Що далі було?

– Взяли мене за руки, кинули до машини, кудись повезли. Жовті Води, я усвідомлював. Позаду мене кинули. Пів години десь було. Привезли до лікарні.

– Поворознюк де на той час був?

– За кермом, у машині.

– Пістолет був у нього в руках?

– Так.

– Ви впевнені, що стріляв саме Поворознюк?

– 100%.

– Він що, такий дурень?

– Взагалі не знаю, як можна вистрілити у беззбройну людину.

– Лікарі вас урятували?

– Так, винесли на четвертий поверх, спитали, хто стріляв. Я говорю, що Поворознюк. Почали мене різати, колупалися, я це все чув. Наркоза майже не було, я чув усі розмови.

– Що чули?

– Анестезіолог казав, що п****ць, – відповів Нікіфоров.

Також Нікіфоров розповів, що переніс ще одну операцію, де йому видалили ребра. Він отримав інвалідну групу. Нікіфоров зазначив, що справу зі стріляниною "зам’яли" після того, як Поворознюк пообіцяв йому 15 тисяч доларів. Проте, він цих грошей так і не побачив.

Нагадаємо, Поворознюк конфліктує з Гордоном у мережі після того, як Олександр відмовив в інтерв’ю журналісту.

До слова, Поворознюк відреагував на звинувачення Ткача.