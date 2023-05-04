"Хлопнули "Динамо", тряснемо "Шахтар": Поворознюк пообіцяв дати бій лідеру УПЛ

Футбольний функціонер пояснив, чому зіграє домашній матч у гостях

Скандальний президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, який тривалий час конфліктує у мережі з журналістом Дмитром Гордоном, прокоментував рішення зіграти домашній матч чемпіонату України проти "Шахтаря" у Львові після того, як відмовив у подібній послузі "Дніпру-1".

Відповідний коментар Поворознюка доступний на його YouTube-каналі. Олександр заявив, що "Інгулець" зіграє з Гірниками у Львові, бо це вигідно йому. Клуб із Петрово проведе там тиждень, доки лагодитимуть "коробку в автобусі". При цьому він додав, що ухвалив би пропозицію зіграти з "Дніпром-1" у Львові, проте дніпряни хотіли грати в Ужгороді.

"Хочу навіть пояснити це, я не боюся. У нас є 2 автобуси, в одному з яких проблеми з "коробкою". Цю "коробку" можна зробити лише у Львові. Треба поїхати, залишити мінімум на тиждень автобус. Ось ми самі й попросили". "Шахтар", щоби ми приїхали на "Рух", залишили автобус, пожили там тиждень.

Його відремонтують – і ми спокійно поїдемо додому. Не відремонтують – поїдемо потягом. Це таке рішення.

В чому різниця? "Дніпро-1" до нас дзвонив та просив приїхати до Ужгорода. Якби у мене там це у Львові, то ми б із "Дніпром-1" так домовилися, якби він пішов би нам на зустріч. "Шахтар "попросили ми", — заявив Поворознюк.

Крім того, скандальний президент "Інгульця" додав, що йому байдуже, де і проти кого грати. Наприклад, його команда "хлопнула" "Динамо" (0:2). Тепер Поворознюк хоче потрясти "Шахтар" (13.05.2023).

"Ви говорили про "Динамо", що Поворознюк домовився із Суркісом про результат. Ми приїхали до Києва, хлопнули їх і поїхали. Думаю, що всі питання закриються тоді, коли ми приїдемо до Львова, тряснемо "Шахтар" і поїдемо до Петрового", – сказав Поворознюк.

Відеоогляд матчу Динамо — Інгулець

Раніше Поворознюк відреагував на інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона із жителем села Петрове Михайлом Нікіфоровим, який розповів, як його Олександр підстрелив із пістолета.