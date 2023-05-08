путін 9 травня буде не один: лідери яких країн з’їдуться до Москви

Незважаючи на атаку дронів на кремль, деякі президенти готові приїхати на парад у Москві

Завтра, 9 травня, на святкування Дня перемоги до Москви до путіна приїде не лише голова Киргизстану Садир Жапаров, як раніше анонсували у кремлі. Російський президент запросив лідерів країн СНД, частина з яких погодилася.

Про це повідомляє російське видання РБК. Загалом планується, що кремль та урочисті заходи 9 травня відвідають чотири іноземні лідери.

Так, сьогодні, 8 травня, із робочим візитом до Москви приїде президент Вірменії Нікол Пашинян. Очікується, що завтра, 9 травня, він разом із володимиром путіним візьме участь в урочистих заходах на Червоній площі.

У ці ж числа з робочим візитом до росії прибуде глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Про це повідомив прес-секретар казахстанського президента Руслан Желдібай. На запрошення путіна Токаєв також візьме участь у параді, присвяченому 78-м роковинам перемоги над фашистською Німеччиною.

Ще одним гостем путіна у День перемоги стане президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Як повідомили у його прес-службі, голова Таджикистану вже вилетів до Москви.

Під питанням залишається візит президента Білорусі олександра лукашенка, який є частим гостем у кремлі та президента Туркменії Сердара Бердимухамедова — його прес-служба наразі не підтвердила запрошення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії готуються до можливих атак 9 травня. Охороняти порядок залучили навіть комунальників, але на безоплатній основі. А співробітникам Росгвардії видали антидронові рушниці, щоб не допустити повторної атаки на кремль.