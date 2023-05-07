Цілодобове чергування та антидронові рушниці: в росії готуються до "сюрпризів" на 9 травня

У росії навіть комунальників змусили охороняти москву

У росії напередодні 9 травня зовсім "панікі нєт". Там і до прильоту невідомого БПЛА по кремлю вже починалася істерика, а після цього все вийшло на новий рівень.

Так, наприклад, журналісти російського видання "SOTA" з’ясували, що в страху перед "сюрпризами" на 9 травня, у росії навіть комунальників закликали охороняти москву від "терактів". При цьому все це відбуватиметься в добровільно-примусовому порядку та безкоштовно.

"Влада Москви зобов’язала співробітників "Житловика", "Автодора" та інших комунальних організацій безкоштовно чергувати в місті в пошуках можливих терактів, прольоту безпілотників та інших пов’язаних з війною ризиків. На чергування необхідно виходити з 5 ранку до 22 години вечора, причому, якщо до 9 травня передбачається позмінне чергування (5:00-13:00 і 17:30-01:00), то в саме свято воно має бути вже безперервним і все так само неоплачуваним. Особливу увагу від працівників комплексу ЖКГ вимагають приділити маршруту проїзду військової техніки", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, в страху перед невідомими БПЛА, які, до речі, вже давно оселилися в москві, співробітникам Росгвардії видали антидронові рушниці.

"Отримали їх ті, хто працюватиме на посиленні 7 та 9 травня на репетиції Параду Перемоги та на самому Параді. За даними джерела, рушниці були видані по одній штуці на екіпаж разом з інструкціями до використання для кращого захисту території від БПЛА", — пише BAZA.

Варто нагадати, що кілька днів тому місцевим правоохоронцям уже видали біноклі, щоб вони виглядали у небі БПЛА.

Нагадаємо, що з наближенням 9 травня у росії помітно почастішали атаки невідомих БПЛА. Поки невідомо, з чим пов’язані ці інциденти, проте деякі українці припускають, що можуть бути "тренування наших військових перед головним сюрпризом на 9 травня ". Адже нагадаємо, що напередодні цього свята у голови ГУР МО України у кабінеті помітили карту Москви.