Круглосуточное дежурство и антидроновые ружья: в рф готовятся к "сюрпризам" на 9 мая

В россии даже коммунальщиков призвали охранять москву

В россии в канун 9 мая совсем "паники нет". Там и до прилета неизвестного БПЛА по кремлю уже начиналась истерика, а после, это все вышло на новый уровень.

Так, например, журналисты российского издания "SOTA" выяснили, что в страхе перед "сюрпризами" на 9 мая, в россии даже коммунальщиков призвали охранять москву от "террактов". При этом, все это будет происходить в добровольно-принудительном порядке и бесплатно.

"Власти москвы обязали сотрудников "Жилищника", "Автодора" и других коммунальных организаций бесплатно дежурить в городе в поисках возможных терактов, пролета беспилотников и других связанных с войной рисков. На дежурство необходимо выходить с 5 утра до 22 часов вечера, причем, если до 9 мая предполагается посменнное дежурство (5:00-13:00 и 17:30-01:00), то в сам праздник оно должно быть уже непрерывным и все так же неоплачиваемым. Особое внимание от сотрудников комплекса ЖКХ требуют уделить маршруту проезда военной техники", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в страхе перед неизвестными БПЛА, которые, к слову, уже давно поселились в москве, сотрудникам Росгвардии выдали антидроновые ружья

"Получили их те, кто будет работать на усилении 7 и 9 мая на репетиции Парада Победы и на самом Параде. По данным источника, ружья были выданы по одной штуке на экипаж вместе с инструкциями к использованию для лучшей защиты территории от БПЛА", — пишет BAZA.

Стоит напомнить, что несколько дней назад местным правоохранителям уже выдали бинокли, чтобы они высматривали в небе БПЛА.

Напомним, что с приближением 9 мая в россии заметно участились атаки неизвестных БПЛА. Пока неизвестно, с чем связаны данные инциденты, однако некоторые украинцы предполагают, что могут быть "тренировки наших военных перед главным сюрпризом на 9 мая". Ведь напомним, что в канун этого праздника у главы ГУР МО Украины в кабинете заметили карту москвы.