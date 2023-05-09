РосСМИ начали репортажи за несколько часов до парада, чтобы показать подготовку

В москве все же проводят парад к празднованию Дня победы, хотя и с определенными ограничениями. Уже с самого утра туда начинают стекаться москвичи и приезжие, правда, каждый за своим.

В сеть выложили видео, где российская пара в интервью говорит, что пришли на парад за запахами танков. Мужчина Михаил Крутов заявляет, что специально приехал за "звуками, ощущениями и запахом" танков. Женщина рядом активно его поддерживает.

Украинцы уже заметили сходство россиян с зомби и начали насмехаться над мотивацией мужчины идти на парад. Мужчине предложили почувствовать запах горящего танка изнутри, запах бавовны или черных пакетов на Красной площади, имея в виду пакеты для тел.

Отдельно пользователи обратили внимание на такое увлечение "запахом" танков в день празднования россиянами победы во Второй мировой войне, унесшей миллионы жизней. Прошлись комментаторы и по поведению всей страны в целом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на 9 мая к российскому президенту владимиру путину присоединятся лидеры стран Центральной Азии. Тем временем в приграничных с Украиной отменяют праздничный салют.