Укр

"Может их "накрыть" чем-нибудь?": россияне удивили причиной собраться на Красной площади на парад (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Трансляция парада будет производиться в московском метро Новость обновлена 09 мая 2023, 09:35
Трансляция парада будет производиться в московском метро

РосСМИ начали репортажи за несколько часов до парада, чтобы показать подготовку

В москве все же проводят парад к празднованию Дня победы, хотя и с определенными ограничениями. Уже с самого утра туда начинают стекаться москвичи и приезжие, правда, каждый за своим.

В сеть выложили видео, где российская пара в интервью говорит, что пришли на парад за запахами танков. Мужчина Михаил Крутов заявляет, что специально приехал за "звуками, ощущениями и запахом" танков. Женщина рядом активно его поддерживает.

Украинцы уже заметили сходство россиян с зомби и начали насмехаться над мотивацией мужчины идти на парад. Мужчине предложили почувствовать запах горящего танка изнутри, запах бавовны или черных пакетов на Красной площади, имея в виду пакеты для тел.

Комментарии к празднованию 9 мая в Москве
Комментарии к русскому сюжету

Отдельно пользователи обратили внимание на такое увлечение "запахом" танков в день празднования россиянами победы во Второй мировой войне, унесшей миллионы жизней. Прошлись комментаторы и по поведению всей страны в целом.

Комментарии к желанию ощутить запах танка
Комментарии о России на 9 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на 9 мая к российскому президенту владимиру путину присоединятся лидеры стран Центральной Азии. Тем временем в приграничных с Украиной отменяют праздничный салют.

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#Россия #День Победы #9 мая