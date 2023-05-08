Полиция обжаловала решение суда относительно символики рф и СССР

Высший административные суд Берлина (Германия) все же запретил демонстрацию на 9 мая российской и советской символики, а также разрешил демонстрацию украинской.

Как сообщила пресс-служба городской полиции в соцсети Twitter, суд расценил жалобу правоохранителей, как аргументированную и оставил запрет в силе.

"Вывешивание флагов россии и СССР, а также георгиевских ленты и флагов на мемориалах по-прежнему запрещено", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что 5 мая полиция запретила использовать украинскую и российскую символику на территории советских мемориалов. Впрочем, 7 мая административный суд разрешил использование российской и советской символики в парке Тиргартен.

В ответ на это полиция подала жалобу в суд и ранее 8 мая запрет на демонстрацию украинской символики был снят. А позже был возвращен и запрет на использование российской и советской символики.

Как сообщалось ранее, в самой россии от парадов к 9 мая отказались более 20 городов.

Кроме того, во многих городах также массово отменяют акции "бессмертного полка", якобы из-за соображений безопасности. Однако на Западе считают, что причина кроется в том, что на этих акциях люди смогут увидеть реальные масштабы потерь российских оккупантов в войне против Украины.

Впрочем, это не мешает россии проводить свои пропагандистские акции в других странах. К слову, такая недавно прошла в ДР Конго.