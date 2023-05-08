Поліція оскаржила рішення суду щодо символіки рф та СРСР

Вищий адміністративний суд Берліна (Німеччина) все ж таки заборонив демонстрацію на 9 травня російської та радянської символіки, а також дозволив демонстрацію українській.

Як повідомила пресслужба міської поліції в соцмережі Twitter, суд розцінив скаргу правоохоронців як аргументовану і залишив заборону в силі.

"Вивішування прапорів росії та СРСР, а також георгіївських стрічки та прапорів на меморіалах, як і раніше, заборонено", — йдеться в повідомленні.

Варто нагадати, що 5 травня поліція заборонила використовувати українську та російську символіку на території радянських меморіалів. Втім, 7 травня адміністративний суд дозволив використання російської та радянської символіки у парку Тіргартен.

У відповідь на це поліція подала скаргу до суду і раніше 8 травня заборону на демонстрацію української символіки було знято. А пізніше було повернуто і заборону використання російської та радянської символіки.

Як повідомлялося раніше, у самій росії від парадів до 9 травня відмовилися понад 20 міст.

Крім того, у багатьох містах масово скасовують акції "безсмертного полку", нібито через міркування безпеки. Однак на Заході вважають, що причина полягає в тому, що на цих акціях люди зможуть побачити реальні масштаби втрат російських окупантів у війні проти України.

Втім, це не заважає росії проводити свої пропагандистські акції в інших країнах. До речі, така нещодавно пройшла у ДР Конго.