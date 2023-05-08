В Москве накануне 9 мая появились странные метки: в Украине намекнули, что это может быть

В сети смеются, что метки на земле нужны для наведения дронов или даже ракет

В россии в преддверии 9 мая не только усиливают охрану Москвы, но и стали замечать странные вещи. Так, вечером 8 мая в районе возле здания Минобороны появились красные метки на асфальте.

Об этом сообщают Telegram-каналы и публикуют фото этих меток. Россияне паникуют, а украинцы в сети предполагают, что красные кресты на земле — это ориентиры для БПЛА или даже ракет, которыми планируют атаковать российскую столицу.

По версии напуганных россиян, по этим меткам будет осуществлен удар 9 мая — в сакральный для них праздник День победы. Из-за участившихся атак БПЛА в разных областях россии стали массово отменять парады и другие торжества 9 мая. Однако российского президента это не пугает, ведь на торжество в честь 78-й годовщины победы над немецкими фашистами он пригласил нескольких президентов дружественных стран.

Но, несмотря на это, россияне очень боятся провокаций и готовятся к "сюрпризам" 9 мая. Однако эксперты убеждены, что теракты могут устроить не столько партизаны, и уж тем более не украинцы, сколько спецслужбы россии. По их версии, это нужно для запугивания населения страны. Красные кресты на земле неподалеку от здания Минобороны россии может быть одним из способов посеять панику среди россиян.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украине на дорогах и даже крышах домов замечали аналогичные метки. Кресты наносились специальной краской, которая светилась ночью — это облегчало работу авиации оккупантов и они могли продвигаться вперед даже в условиях светомаскировки. Также кресты метки ставили возле объектов инфраструктуры.

Однако спустя несколько месяцев эту информацию опровергли. По словам Алексея Арестовича, современная техника и авиация не наводятся через световые знаки на столбах или на дорогах. Это были очередные происки оккупантов, чтобы породить так называемую "шпиономанию" среди украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что путин отменил традиционную встречу с ветеранами войны. Вероятно такое решение бло принято из-за опасений, например, каких-то подарков от неизвестных добродетелей, или ударов БПЛА.