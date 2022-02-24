Оккупанты оставляют на дорогах Украины метки: как они выглядят (фото)

Такие метки нужно обязательно зарисовать или засыпать землей

Российские оккупанты оставляют на дорогах Украины специальные ночные метки. Вражеская армия, которая сегодня вторглась в Украину, при помощи специальных значков хочет облегчить себе наступление ночью.

Снимок таких меток показал в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко. Он призвал зарисовывать их или засыпать землей.

"Оккупанты оставляют такие ночные метки на дорогах. Если увидите — зарисуйте или засыпьте землей", — призвал депутат.

Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина сбила уже семь военных самолетов России и несколько вертолетов на подлете к Киеву.

Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.

"Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".