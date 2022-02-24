Рус

Окупанти залишають на дорогах України мітки: як вони виглядають (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
541
Мітки російської армії Новина оновлена 24 лютого 2022, 18:08
Мітки російської армії

Такі мітки потрібно обов’язково замалювати або засипати землею

Російські окупанти залишають на дорогах України спеціальні нічні позначки. Ворожа армія, яка сьогодні вторглася в Україну, за допомогою спеціальних значків хоче полегшити наступ уночі.

Знімок таких міток показав у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. Він закликав замальовувати їх чи засипати землею.

"Окупанти залишають такі нічні мітки на дорогах. Якщо побачите — замалюйте або засипте землею", — закликав депутат.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТО АР Крим.

На цей момент по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна збила вже сім військових літаків Росії та кілька вертольотів на підльоті до Києва.

Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Київ
Київ
У Києві та на Черкащині вводять комендантську годину
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Київ
У Києві та на Черкащині вводять комендантську годину
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Важлива інформація щодо російського вторгнення
Росіяни намагаються захопити ЧАЕС: наші бійці запекло борються з агресором
Дата публікації
Категорія
Наслідки ворожого обстрілу в Україні 24.02.2022
Російські війська зазнають тяжких втрат, але на фронті ми тримаємося, — Арестович
Дата публікації
Категорія
Українські війська тримають ситуацію під контролем
Намагалися прорватися: українські захисники взяли в полон групу окупантів на Луганщині (фото)