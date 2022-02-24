Окупанти залишають на дорогах України мітки: як вони виглядають (фото)
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Такі мітки потрібно обов’язково замалювати або засипати землею
Російські окупанти залишають на дорогах України спеціальні нічні позначки. Ворожа армія, яка сьогодні вторглася в Україну, за допомогою спеціальних значків хоче полегшити наступ уночі.
Знімок таких міток показав у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. Він закликав замальовувати їх чи засипати землею.
"Окупанти залишають такі нічні мітки на дорогах. Якщо побачите — замалюйте або засипте землею", — закликав депутат.
Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТО АР Крим.
На цей момент по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна збила вже сім військових літаків Росії та кілька вертольотів на підльоті до Києва.
Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.
"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".
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