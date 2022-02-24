Окупанти залишають на дорогах України мітки: як вони виглядають (фото)

Такі мітки потрібно обов’язково замалювати або засипати землею

Російські окупанти залишають на дорогах України спеціальні нічні позначки. Ворожа армія, яка сьогодні вторглася в Україну, за допомогою спеціальних значків хоче полегшити наступ уночі.

Знімок таких міток показав у своєму телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. Він закликав замальовувати їх чи засипати землею.

"Окупанти залишають такі нічні мітки на дорогах. Якщо побачите — замалюйте або засипте землею", — закликав депутат.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТО АР Крим.

На цей момент по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна збила вже сім військових літаків Росії та кілька вертольотів на підльоті до Києва.

Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".