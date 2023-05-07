В Москве произошел масштабный пожар: часть города затянуло густым черным дымом (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 723
В здании остаются люди
На юго-западе российской столицы Москвы вспыхнул очередной пожар. На сей раз, по сообщениям спасателей возгорание произошло в недостроенном здании.
Как видно, на видеозаписях, которые появились в российских telegram-каналах, из-за пожара окрестности затянуло густым черным дымом.
Согласно предварительным данным, в недостроенном жилом комплексе "Новое Очаково" (ул. Наташи Ковшовой, д. 17) огонь охватил строительные материалы и мусор.
Изначально сообщалось, что огонь раскинулся на площади в 40 квадратных метров, однако позже площадь возгорания увеличилась до 500 квадратов.
При этом, сообщается также о том, что на крыше горящего здания замечены люди, которые не смогли вовремя эвакуироваться.
Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало, а к месту происшествия уже прибыли пожарные. Что стало причиной возгорания пока не сообщалось.
Как сообщалось ранее, в российской Свердловской области разгорелись масштабные лесные пожары, из-за чего под Екатеринбургом возникла угроза взрыва тысяч тонн пороха на пороховых складах.