В Москве произошел масштабный пожар: часть города затянуло густым черным дымом (фото, видео)

В здании остаются люди

На юго-западе российской столицы Москвы вспыхнул очередной пожар. На сей раз, по сообщениям спасателей возгорание произошло в недостроенном здании.

Как видно, на видеозаписях, которые появились в российских telegram-каналах, из-за пожара окрестности затянуло густым черным дымом.

Согласно предварительным данным, в недостроенном жилом комплексе "Новое Очаково" (ул. Наташи Ковшовой, д. 17) огонь охватил строительные материалы и мусор.

Изначально сообщалось, что огонь раскинулся на площади в 40 квадратных метров, однако позже площадь возгорания увеличилась до 500 квадратов.

При этом, сообщается также о том, что на крыше горящего здания замечены люди, которые не смогли вовремя эвакуироваться.

Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало, а к месту происшествия уже прибыли пожарные. Что стало причиной возгорания пока не сообщалось.

Как сообщалось ранее, в российской Свердловской области разгорелись масштабные лесные пожары, из-за чего под Екатеринбургом возникла угроза взрыва тысяч тонн пороха на пороховых складах.