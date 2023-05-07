У Москві сталася масштабна пожежа: частину міста затягло густим чорним димом (фото, відео)

У будівлі залишаються люди

На південному заході російської столиці Москви спалахнула чергова пожежа. Цього разу, за повідомленнями рятувальників, загоряння сталося в недобудованій будівлі.

Як видно, на відеозаписах, які з’явилися у російських telegram-каналах, через пожежу околиці затягло густим чорним димом.

Згідно з попередніми даними, у недобудованому житловому комплексі "Нове Очаково" (вул. Наташі Ковшової, 17) вогонь охопив будівельні матеріали та сміття.

Спочатку повідомлялося, що вогонь розкинувся на площі 40 квадратних метрів, проте пізніше площа займання збільшилася до 500 квадратів.

При цьому повідомляється також про те, що на даху будівлі, що горить, помічені люди, які не змогли вчасно евакуюватися.

Інформації про постраждалих та жертв поки не надходило, а до місця події вже прибули пожежники. Що стало причиною займання поки не повідомлялося.

Як повідомлялося раніше, у Свердловській області розгорілися масштабні лісові пожежі, через що під Єкатеринбургом виникла загроза вибуху тисяч тонн пороху на порохових складах.