У росії спалахнули лісові пожежі: вогонь охопив пороховий склад, є загроза масштабного вибуху (відео)

Одне з російських селищ може злетіти на повітря

У російській Свердловській області через масштабні лісові пожежі може вибухнути пороховий склад із тисячею тонн пороху.

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа впритул підібралася до селища Первомайський, що неподалік Єкатеринбурга.

"У Режівському міському окрузі, у селищі Первомайський, існує загроза вибуху складу з порохом, тисяча тонн. Готується евакуація 400 осіб", — йдеться у повідомленні представників місцевих екстрених служб.

Зазначається, що склад не є військовим.

При цьому відомо, що в селищі таких складів 19 та є побоювання, що вогонь може перекинутися на 18 інших.

За даними місцевих ЗМІ, всього в регіоні вирує 25 лісових пожеж, з яких 9 вдалося локалізувати. Гасіння пожежі ускладнюється через сильний вітер.

Внаслідок масштабних пожеж евакуацію оголосили і з інших населених пунктів, у тому числі із села Мостове, сіл Верхотурка та Вільхівка, а також садівницьких товариств під Асбестом, Дігтярськом, Ревдою, Березовським та Артемівським.

Варто зазначити, що напередодні в Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на території турбінного заводу "Ельмаш". При цьому дим можна було бачити практично з будь-якої точки міста.