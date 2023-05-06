В россии вспыхнули лесные пожары: огонь охватил пороховой склад, есть угроза масштабного взрыва (видео)

Один из российских поселков может взлететь на воздух

В российской Свердловской области из-за масштабных лесных пожаров может взорваться пороховой склад с тысячей тонн пороха.

Как сообщают российские СМИ, пожар вплотную подобрался к поселку Первомайский, что неподалеку от Екатеринбурга.

"В Режевском городском округе, в поселке Первомайский, существует угроза взрыва склада с порохом, тысяча тонн. Готовится эвакуация 400 человек", — говорится в сообщении представителей местных экстренных служб.

Отмечается, что склад не является военным.

При этом известно, что в поселке таких складов 19 и есть опасения, что огонь может перекинуться на 18 остальных.

По данным местных СМИ, всего в регионе бушует 25 лесных пожаров, из которых 9 удалось локализировать. Тушение пожара осложняется из-за сильного ветра.

Вследствие масштабных пожаров эвакуацию объявили и из других населенных пунктов, в том числе из села Мостовое, деревень Верхотурка и Ольховка, а также садоводческих товариществ под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.

Стоит отметить, что накануне в Екатеринбурге вспыхнул пожар на территории турбинного завода Эльмаш. При том дым можно было видеть практически из любой точки города.