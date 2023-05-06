В россии вспыхнули лесные пожары: огонь охватил пороховой склад, есть угроза масштабного взрыва (видео)
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Один из российских поселков может взлететь на воздух
В российской Свердловской области из-за масштабных лесных пожаров может взорваться пороховой склад с тысячей тонн пороха.
Как сообщают российские СМИ, пожар вплотную подобрался к поселку Первомайский, что неподалеку от Екатеринбурга.
"В Режевском городском округе, в поселке Первомайский, существует угроза взрыва склада с порохом, тысяча тонн. Готовится эвакуация 400 человек", — говорится в сообщении представителей местных экстренных служб.
Отмечается, что склад не является военным.
При этом известно, что в поселке таких складов 19 и есть опасения, что огонь может перекинуться на 18 остальных.
По данным местных СМИ, всего в регионе бушует 25 лесных пожаров, из которых 9 удалось локализировать. Тушение пожара осложняется из-за сильного ветра.
Вследствие масштабных пожаров эвакуацию объявили и из других населенных пунктов, в том числе из села Мостовое, деревень Верхотурка и Ольховка, а также садоводческих товариществ под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.
Стоит отметить, что накануне в Екатеринбурге вспыхнул пожар на территории турбинного завода Эльмаш. При том дым можно было видеть практически из любой точки города.